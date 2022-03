Musikmagazin 09.03.22 | Eine Büchse Buntes mit Katarina Gryvul, Raum, Ale Hop...

In der Kombüse wird wieder eine Büchse Buntes geöffnet, mjam. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt! Als Appetizer servieren wir kreisende Schlaufen von Jane Deasy: Mouth of the Sound und tausend Plateaus von Ale Hop: Why Is It They Say A City Like Any City. Im Hauptgang werden sämtliche Geschmacksknopsen aktiviert mit elektrotechnischer Lyrik von Katarina Gryvul: Tysha und weißem Rauschen von Raum: Daughter. Wir spülen das Ganze runter mit Hochfrequentigem von The North Sea: Sunless Tropics. Und da behaupte noch irgendwer, wir könnten nicht kochen.

Im Studio: Fabian & Jan.

Außerdem in der Sendung:

Sewer Election: Horse Utopie

Anadol: Felicita

Plankton Wat: Hidden Path

Ben Vida & Lea Bertucci: Murmurations

Die nächste Büchse Buntes hört ihr passgenau am 6. April, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin.

Bei Head hört ihr am 18. März, 20 Uhr ein literaturmusikalisches Spezial zu Jasmin Meerhoffs Veröffentlichung Knoten & Bäuche.