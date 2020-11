Musikmagazin 11.11.20 | Mehr Musik mit Kevin Morby, Zeal & Ardor, Pup, Adrianne Lenker, Black Foxxes...

Auch mitten im Lockdown setzen Emily und Fabian im Musikmagazin auf ein brodelndes Musikprogramm. Allein der Titel der neuen EP der Garage-Punker Pup geht auf Konfrontation: This Place Sucks Ass. Aber nein, bleibt nicht nur wild. Adrianne Lenker, Sängerin der Folk-Band Big Thief, hat ein ganz und gar beruhigendes Album aufgenommen, schlicht songs/instrumentals betitelt. Zwischen laut und leise dann Black Foxxes mit einem selbstbetitelten Album zwischen Alternative Rock und Grunge. Kevin Morby bleibt auch auf Sundowner dort, wo er sich am wohlsten fühlt, in der bluesigen wie eigensinnigen Americana. Und wo bleibt Zeal & Ardor? Zwischen den Stühlen, zwischen Soul und Black Metal und immer politisch - Wake of a Nation ist seine neue EP. Und es soll auch ein Wiedersehen mit einem alten Hip-Hop-Favoriten geben. Homeboy Sandman rappt auf Don't Feed The Monster über Stress und kaputte Rollenbilder. That's something!

Was noch? Fiesester Industrial-Funk mit 23 Skidoo (Seven Songs) in der Staubigen Kiste und neueste Musiknews. We stay updated.

Die nächste gemeinsame Sendung im Musikmagazin könnt ihr am 9. Dezember 2020 um 17 Uhr erwarten. Bis dahin könnt ihr euch mit der experimentellen Büchse Buntes vergnügen - am nächsten Mittwoch, den 18. November, 17 Uhr im Musikmagazin.

Die Playlist: