Musikmagazin 21.11.17 - Relaén "Twines" (Reworkz) 17 Uhr

Relaén stammt von dem Wort „Rehlein“. Als ich ein Kind war, erzählt Sängerin Olivia, war das mein Spitzname und bei uns zuhause war es meinen Geschwistern und mir erlaubt, überall an die Wand zu malen. So schrieb ich mit etwa 4 Jahren meinen Namen an die Wand, „RELAEN“ buchstabiert. Es ist auch eine Hommage an alle anderen, die ihren Namen an die Wand schreiben, denn Graffiti und Streetart war ein prägender Teil meines Lebens. Also eigentlich ist es ein Fantasiewort. Als ich die Band gründete und einen Namen suchte, gab es intuitiv nichts passenderes als dieses Wort. Das Reh habe ich gemalt, bevor ich wusste, dass die Band so heißen würde, und einfach, weil ich ein Reh malen wollte. Die bunten Ohren stehen für die Wahrnehmung und Liebe zum Farbenreichtum in der Musik. Mitte Februar 2015 entdeckte ich Relaén dank Wadada Rec. Gründer Tom. Ich war sofort begeistert von der Intensität, Professionalität und Spielfreude der Band. Kürzlich erschien das Debütalbum "Twines" dank Tom endlich auch auf Vinyl. Mit Remixes bzw Rework von Künstlern wie Hulk Hodn, Dramadigs, Flowtec, Pano, Melodiesinfonie u.a. Das Vinyl war binnen kürzester Zeit ausverkauft. Ein weiterer Grund Relaén erneut Sendezeit zu schenken. VIEL SPASS Kefian