Musikmagazin 02.01.17 Eloquent & Twit One "Folie à Deux" (SICHTEXOT) 17 Uhr

Jahresrückblick 2016? Denkste!

Die beste Platte von 2016 - in Punkto deutschsprachiger Rap Musik. Ein wilder Streifzug durch mein Vinyl aus dem Hause Sichtexot. Auf Spurensuche meiner wichtigsten Eloquent Songs. Versierter spukt keiner tiefgründiges ins Mic!! Das ganze oft unterlegt von melancholischem Cool Bap. Nach "Mit Kanonen auf Spatzen schiessen" zeichnet Hulk Hoden' s Freund Twit One bei der neuen Eloquent Platte "Folie à Deux" für die Produktion verantwortlich. Und ja, der "Wahnsinn" geht komplett auf. Lange war eine Rap Platte nicht so humorvoll und doch voller tiefgründiger Punchlines wie hier. Ich ziehe meinen Hut!

"Der Vibe stimmt...Die Frequenzen sowieso..."

Viel spass

Kefian