Musikmagazin 06.09.21 Morlockko Plus vs. Eloquent & VA 17 Uhr

Die Musik der heutigen Sendung konnte sich gar nicht besser dem Wetter anpassen, oder war es anders herum..?

Aber ich schweife ab!

Großes Hauptthema der heutigen Sendung ist der dritte Teil der Versus-Morlockko Plus-Reihe mit einem Ausnahmekünstler, der umtriebig ist wie kein Zweiter in diesem Spiel - Die Rede ist vom Wiesbadener Eloquent.Ich habe schon lange nicht mehr so eine ehrliche deutschsprachige Rap Platte gehört wie diese.



„Scheitern als Kunst“ ist eine 10 Titel starke LP, eine bruchstückhafte Momentaufnahme. Der Versuch, das augenblickliche Gefühl des tiefen Falls in Worte zu fassen und zu konservieren. Ein ehrlicher, vielleicht auch deprimierender Einblick ins Innenleben eines Künstlers, der sich, die Faust in der Tasche geballt, zum Scheitern verdammt fühlt… Chapeau!

Zudem sind mit dabei:

Twit One (Flitzer EP), Fortnight (The SP-Files), Midan_Ahna (Origami), Fed Nanace (Outland), Arcadehead (Moonlight), Wun Two & Boora (Nautiqa), Luk The Dude (Flava of Dr. Pipensteen), LBL (Lune), Pete (Biest), Yung Lungz (Saaborizer), Torky Tork (Der Coach) u.a.

