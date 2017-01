Syrischer Flüchtling bringt verlorene Geldbörse zum Polizeirevier

Wie die Polizeidirektion Freiburg mitteilte, hat ein ehrlicher Finder am vergangenen Mittwoch eine verlorene Geldbörse mit ihrem Inhalt von rund 2.000 Euro in bar an das Polizeirevier Emmendingen abgegeben. Ein Pole hatte den Geldbeutel in der Freiburger Strasse verloren.

Der ehrliche Finder war weder die sprichwörtlich "gutmütige Oma" noch der "rechtschaffende Rentner", und auch nicht ein "strebsamer Jura Student". Entgegen der AfD-Hetze gegen "eingeladene Glücksritter" handelte es sich beim Finder um einen ganz gewöhnlichen "21-jährigen syrischen Flüchtling".

