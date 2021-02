Musikmagazin 22.02.21 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Der Schnee ist geschmolzen und es wird Zeit für den Frühling!

Passenderweise hat das Musikmagazin heute den perfekten Sampler dafür im Gepäck: JAZZENATICO via OKOCHA RECORDS. Mit Musik von ILL Will, Digitalluc, Twit One, Wun Two, Spaze WIndu, Figub Brazlevic, bsmnt u.v.a.

Zudem sind heute vertreten:

NOYLAND (Neues von Damals), Flowtec, Hulk Hodn & Twit One (OYNK EP), drkmnd (Solitude Symphony), Ranko & Herr König, Twit One (Objets Trouves), Anatolian Lover (Moonlight Loops), IAMPAUL (Special Love EP), Pete (Nach 8) Naive & WIlczynski

Enjoy!

Kefian