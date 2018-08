Musikmagazin 22.08.18 - The Beths / Deaf Wish / Delta Sleep

Ob Sommerloch oder Inspirationsflash - wir konnten uns auf kein Album des Monats einigen. Deshalb gibt es derer gleich drei. Jeder von uns stellt sein Album des Monats vor und spielt zwei Songs von der Platte. Da geht es vom Tenderpunk von The Beths (Future Me Hates Me) über den Noise-Punk von Deaf Wish (Lithium Zion) bis zum atmosphärischen Emo von Delta Sleep (Ghost City). Die volle Breitseite vom Moderatorenteam Rob, Matti und Fabian.

Neben den Plauschs zu unseren drei Monatsalben bringt unser bewährtes Format „Die Staubige Kiste“ Vergessenes & Obskures zum Klingen. Dieses Mal mit dem melancholischen Indie-Pop von Margot & The Nuclear So and So‘s (Animal! & Not Animal). Dazu kommen Kurzreviews zu den neuen Platten von Rise Against (dieses Mal akustisch), Ty Segall/White Fence (Garage) und Scars on Broadway (Alternative Rock), Konzertankündigungen & heiße News mit der bewährt grindigen Musikuntermalung von Anal Trump. Viel zu entdecken also - einschalten!

Und noch etwas in eigener Sache: Seit dieser Sendung ist Anna leider nicht mehr dabei und wir nur mehr zu dritt. Wir danken ihr ganz herzlich für die tolle Mitarbeit und wünschen viel Spaß auf großer Reise!

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin ist dann am 19. September, wieder um 17 Uhr!