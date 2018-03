Musikmagazin 26.03.18 H-ico aka Da Funkylooper & VA 17 Uhr

Yo!

Heute mit vielen abwechslungsreichen und aktuellen Themen aus der Welt des Hip Hop und der Beatmakerszene

Großes Hauptthema ist die gestern erschienene Veröffentlichung des kolumbianischen Produzenten H-ico aka Da Funkylooper mit Fat Joints Vol.3 auf dem Label POSTPARTUM.

Zudem sind dabei:

Phalo Pantoja mit seinem Doppel Release auf Crooked Cat Records (Essentials & Curved Traxx), Mt. Fujitive (Ventures), Young Krillin & Crack Ignaz (Bullis in Pullis II), Beppo S. & Peter B. (Plusminusnull), Soulbrotha (Moment der Wahrheit) und eine neue Single von Pete Philly (Come together)...

Enjoy!

Kefian