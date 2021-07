Musikmagazin 30.06.21 | Eine Büchse Buntes mit Rachel Langlais, Gnod, Hmurd, Eli Keszler ….

Die Büchse Buntes öffnet im Studio, geschützt vor dem Freiburger Monsun, einige wasserdichte Tonkonserven, die von den Förderbändern aus dem Untergrund den Weg ans Tageslicht gefunden haben. Wir können nicht mit Bestimmtheit sagen, wie wetterbeständig ihr Inhalt sein wird. In Ferienbesetzung sitzt Jan in der Schaltzentrale. Jasmin versorgt den Äther mit eigentümlichen Fundstücken: Darunter ist ein Track von Rachel Langlais, deren Album Dothe auf zwei präparierten Klavieren komponiert ist. Heid Chan präsentiert als Bachelard brüchigen Synthesizer-Raumklang auf dem Album Sprawls. Bei Hmurd geht es dagegen bombastischer zu: Der Soundtrack zum fiktionalen Computerspiel Flower Knight träumt vom Side Scrolling und dem Trick, endlich am Endmonster vorbei in den nächsten Level aufzusteigen. Vladislav Delay versorgt den Dancefloor als Ripatti mit schräg pumpenden Beats auf Fun is not a Straight Line.

Jan hat die neue Gnod im Gepäck, die sich auf Easy to Build, Hard to Destroy mit angetäuschtem Doom-Feeling durch neokrautige Grooves arbeiten. Eli Keszler dagegen geht es von der ruhigen Seite an und liefert auf dem Album Icons Ambient Fusion mit Jazz-Elementen. Perila wiederum entsagt sich der Struktur, zelebriert auf How Much Time Between You and Me das Flüchtige, Ungreifbare. Der japanische Orgelpfeifenbauer Kōmori spielt lange Akkorde in einer Höhle am Fuß des Fuji, die auf FUJI​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​TA versammelt sind. Archivaufnahmen mit Soundstudien von 1987 bis 1991 lassen sich bei Valentina Goncharova nachhören.