Musikmagazin | Playlist | Dienstag 10. August 2021 | 17-18 Uhr

The Pighounds – Das heißt Dreieinhalb-Minuten-Songs zwischen Grunge, Punk und 90s Alternative Rock. Angesiedelt irgendwo zwischen The Picturebooks und Daily Thompson, zwischen Hodja und Hathors. Ein Duo das klingt wie fünf. Energetisch, laut, leise, dynamisch, gefühlvoll und brachial. Seit 2018 spielen die beiden Dortmunder schon zusammen als The Pighounds, waren vorher aber schon in der Band Fitches aktiv.

Die Dynamik und musikalische Vielfalt des Duos ist schier grenzenlos und so ziehen die beiden gemeinsam von Bühne zu Bühne und überraschen mit einem ungewöhnlichen fetten Sound und überzeugendem Songwriting.

Im Sommer 2020 wurde das komplette Equipment in einen Van geschmissen und sich eine Woche auf einem alten Bauernhof breitgemacht und aufgenommen. „Hilleboom“ ist ein fettes Stück Rock geworden, abwechslungsreich, eingängig, aber laut und kantig. Eine zeitgemäße Version Grunge, Punk oder 90er Alternative Rock. Pippi.

Interpret Album Titel Cornershop England Is a Garden Everywhere That Wog Army Roam Cornershop England Is a Garden I'm a Wooden Soldier Suncraft Flat Earth Rider Flat Earth Rider The Pighounds Hilleboom Chairclimber The Pighounds Hilleboom Milk & Honey Deeper Auto-Pain Willing Deeper Auto-Pain Lake Song Vug Who Forgot / This Magic Lasts Who Forgot Crisman Crisman Ocean Crisman Crisman Cya Father John Misty Off-Key In Hamburg The Night Josh Tillman Came To Our Apt. Father John Misty Off-Key In Hamburg Hangout At The Gallows