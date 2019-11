Musikmagazin | Playlist | Freitag 15. November 2019 | 17-18 Uhr

Von Australien über Berlin nach London: Klar, dass sich so etwas auf die Musik einer Künstlerin wie Carla dal Forno auswirkt. Die kleinstädtischen Träume, die Trägheit, die dal Forno auf ihrem ersten Album beschäftigten, haben sich in der chaotischen Stadt aufgelöst, heißt es im Promo-Sheet zum Album. „Look Up Sharp“ sei die Geschichte des Lebens im Wandel, das sich nach Intimität sehnt, zu kurz kommt und das Unbekannte umarmt.

Carla dal Forno vermengt Kammer- und Avant-Pop mit Folk, Post-Punk und Dream Pop. Derart unheilschwanger trifft ein Album wie „Look Up Sharp“ natürlich perfekt den Zeitgeist. Nicht nur wegen seiner Herbstlichkeit, sondern auch wegen der politischen Großwetterlage. Die Stimmung, die „Look Up Sharp“ erzeugt, atmet schwer den Geist der achtziger Jahre, den Gestank des Kalten Krieges. Eine Luft, die einem ganz langsam die Kehle zuschnüren kann. Pippi.