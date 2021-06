Musikmagazin Various Artists 28.06.21

Yo!

Heute wieder mit vielen frischen Hits für Liebhaber des Hip Hop und Beatmaker Kosmos.

Großes Hauptthema ist die zweite Solo Veröffentlichung von Fubu. Nach Polaris zeichnet Spaze Windu jetzt auf Pinball Exit für die Beats verantwortlich. Kollegen der Am Apparat Gang sind natürlich auch mit von der Partie. Fazit: Pflichkauf für jeden Connaisseur der akustischen Feinschmecker Ecke!

Zudem mit dabei, und das sogar in der richtigen Reihenfolge :

Nalim (Float), Pachakuti & Young Vishnu (Saltasombra), Brenk Sinatra (Boss Spieler University), Classic der Dicke (Exp 100), dEnk (Adirf), Knowsum (Fantastic Loop Machine), Run Wallace (Ambient Drift), Wun Two (Sit Here), Wun Two & Boora (Nautiqa), Shubangi & Defekto (Mehr als Das), Yung Lungz (Saaborizer), Fubu & Spaze Windu (Intro, Portfolio, Weit Weg, Schwarzes Moor), Pattak (Love is only Moments away RMX), Evidence (Where we going from here), Mayomann & Backfischboy (Blaupause), damaa beats & Ceeopatra (Osiris EP)

Viel Spass

Kefian