My Ugly Clementine - The good Life

My Ugly Clementine sind eine dreiköpfige FLINTA Formation aus Wien, die nun mit ihrem zweiten Longplayer endgültig in so etwas wie das Rampenlicht gerückt werden. Das war mit dem ersten Album "Vitamin C" auch nur schwer möglich, denn ihre gesamte Tour fiel damals den diversen Lockdowns zum Opfer; ergo weniger Resonanz.

Aber jetzt: Sophie Lindinger, Mira Lu Kovacs und Nastasja Ronck starten durch mit 90ies Garagenrock, Grunge, Riot-Anleihen und Highschool Nerd Sound. Die Vielfalt der Genres und Huldigungen könnte auch mit den weiteren musikalischen Aktivitäten der Bandmitglieder zusammenhängen: Lindinger ist Teil des Pop-Duos Leyya mit Produzent Marco Kleebauer, Mira Lu Kovacs füllt auch solo als Gitarristin und Songwriterin Konzerthäuser, Ronck spielt bei der österreichischen Indie-Sensation Sharktank. In "The Good Life" feiern die drei das nicht perfekte, vielmehr das ok-ische Leben, das vor allem durch Freund*innenschaft, Spaß, gute Kommunikation, aber auch durch kritische Selbstreflexion und therapeutische Ansätze gekennzeichnet ist.

Insa und Eva sprachen mit Nasti Ronck über all das und noch viel mehr.

****

Playlist:

Feet up

How would I know what I know?

Are you in?

Circles

Let me go

Too much

The Adviser

No