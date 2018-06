Nach seiner Abwahl als Premier gibt Rajoy auch Parteivorsitz auf

Der erst vor wenigen Tagen durch ein Misstrauensvotum im Parlament abgewählte spanische Ex-Ministerpräsident Mariano Rajoy gibt auch den Vorsitz der konservativen Volkspartei, Partito Popular auf. Der 63-jährige ist in zahlreiche Korruptionsaffären verwickelt, was letztendlich zu dem Misstrauensvotum gegen ihn führte. Rajoy machte aber keine Angaben dazu, ob er auch sein Abgeordnetenmandat aufgeben wird. Als Abgeordneter genießt Rajoy parlamentarische Immunität, was angesichts besagter Affären für ihn nicht unwichtig sein dürfte. Aber vielleicht flüchtet Rajoy auch nach Schleswig-Holstein. Wie er mittlerweile wissen dürfte liefert die deutsche Justiz in möglicherweise politischen Fällen nicht immer zügig an Spanien aus.