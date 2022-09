Neofaschismus in Deutschland Aussllung der VVN-BdA

Ab Freitag den 30. September zeigt das Mietshäuser-Syndikatsprojekt einzweidreisam in Kirchzarten die Ausstellung „Neofaschismus in Deutschland“ der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes-Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA). „Hakenkreuz-Schmierwelle 1959/60, NPD, Wehrsportgruppe Hoffmann, Oktoberfestattentat, Republikaner, Pogrome in Hoyerswerda, Rostock, Mannheim, tödliche Anschläge in Mölln, Solingen, Lübeck, Naziskinheads, NSU, Attentate in München, Hanau, Halle, PEGIDA, AfD, die Ermordung Walter Lübckes… Schon diese sehr unvollzählige Aufzählung von Stichworten zeigt: Die Geschichte (Nachkriegs-)Deutschlands ist auch eine Geschichte der extremen Rechten. Mehrere hundert Menschen fielen dem rechten Terror seit 1949 zum Opfer.“ Ausstellungseröffnung ist am 30.09.2022 um 20 Uhr mit einem einführenden Vortrag des Politikwissenschaftlers Jens Benicke. Bis zum 21.10.2022 ist die Ausstellung dann jeweils mittwochs bis freitags von 15:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Nach Anmeldung sind für Gruppen auch zusätzliche Termine möglich. Wir haben mit Jens über die Motivation die Ausstellung zu zeigen gesprochen.