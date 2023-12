"Nicht die Fehler wie im Umgang mit Ovaherero und Nama wieder machen"

Anlässlich des Staatenberichtsverfahrens Deutschlands vor dem UN-Ausschuss zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung (CERD) hat ein Bündnis - bestehend aus Decolonize Berlin, Berlin Postkolonial, Flinn Works, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD), European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) - bereits Ende Oktober 2023 einen Alternativbericht eingereicht und veröffentlicht. Wir sprachen darüber mit Sarah Imani vom European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).