Niemand braucht den Durchgangsverkehr

Am Samstag den 17. September 2022 wurde die Carl-Kistner Straße in Haßlach für einige Stunden vom Kfz-Verkehr befreit. Zum zweiten mal öffneten die Aktivist:innen des Fuß- und Radentscheids die Einkaufsstraße für zu Fuß gehende und Radfahrende indem sie die Autos aussperrte.

Ziel der Aktion ist es den bereits im vergangenen Jahr begonnen Diskussionsprozess über eine Verkehrsberuhigung in Haslach zu beleben. Um 15 Uhr fand eine Podiumsdiskussion statt die wir in Teilen an dieser Stelle für euch aufbereitet haben.

Insbesondere die Gewerbetreibenden kommen in diesem Beitrag zu wort.