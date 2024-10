Sperrung der Brücke zwischen Weingarten und Haslach für Autos?

In Haslach finden seit über vier Jahren Aktionen des Fuss- und Radentscheid für eine Verkehrsberuhigung der Carl-Kistner-Straße statt. Im Oktober 2022 wurde die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt, ein entsprechendes Konzept zu entwickeln. Das Garten- und Tiefbauamt hat in Zusammenarbeit mit externen Partner nun in den letzten 1,5 Jahren ein Verkehrskonzept entwickelt.

In einen offenen Brief an die Stadtverwaltung fordern der alternative Verkehrsclub VCD und der Fuss- und Radentscheid jetzt: „Bürgermeister, bringt das Verkehrskonzept Haslach-Weingarten in den Gemeinderat!“ Wir haben mit Fabian Kern vom VCD Südbaden, einem der Initiatoren des Fuss- und Radentscheids, gesprochen.