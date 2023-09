Diskussion um eine Verkehrsberuhigung der Carl-Kistner-Straße in Freiburg Haslach

Der Freiburger VCD und der Fuß- und Radentscheid haben am 23. September mit einem Aktionstag, bzw. Popup-Boulevard für eine Verkehrsberuhigung der Carl-Kistner-Straße in Haslach geworben. Noch bis Ende September hat die Stadt in einem Versuch Bänke, Pflanzen und Radbügel aufgestellt und dafür 13 kostenpflichtige Parkplätzewegfallen lassen. Beim Aktionstag wurden alternative Verkehrskonzepte für Haslach vorgestellt, eine Kinder Fahrraddemo fand statt und eine Podiumsdiskussion. Hier meldeten sich nicht nur Befürworter einer Verkehrsberuhigung, sondern auch die Gegner:innen zu Wort, die Martin Horn als Parkplatzvernichter titulierten.

Für uns hat Fabian Kern vom VCD Südbaden einige Eindrücke der Diskussion gesammelt und ein klein wenig kommentiert...