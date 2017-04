Filmemacherin Eva Wörner stellte in der Premiere vergangenen Samstag einem vollen Saal in Haus 37 ihre Dokumentation über das Wagenkollektiv Kommando Rhino vor, der zwei Jahre den Platz M1 in der Vauban besetzt hielt und in der Nacht auf den 3. August 2011 von der Polizei mit schwerem Geschütz geräumt wurde. Der Film hat Potential - er unterhält und informiert, nicht zuletzt hat er einen hörenswerten Soundtrack. Wer ihn sehen möchte, hält die Augen offen.