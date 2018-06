Nun auch Strafzölle gegen China

Verschiedene US-Medien berichten von einem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit seinen Beratern, bei dem beschlossen wurde, am heutigen Freitag die Einführung von Importzöllen gegen China für Waren im Umfang von 50 Mrd. zu verkünden. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht. Anfang Juni hatte Trump bereits seine vorher gegen andere verhängten Importzölle auf Stahl und Aluminium auch auf die EU, Kanada und Mexiko ausgeweitet. Die EU und Kanada wollen mit Strafzöllen auf spezielle US-Waren antworten. China hat angekündigt, auf amerikanische Zölle im gleichen Umfang zu antworten. Wie Trump auf diese Weise China dazu bringen will, weiter Druck auf Nordkorea in der Atomfrage auszuüben, bleibt sein Geheimnis oder es interessiert ihn nicht wirklich.