An Nutzungsideen mangelt es nicht

Seit dem 18. Oktober laufen die 'Squatting days' in Freiburg. Die Aktionstage zu Wohnaumpolitik und Hausbesetzungen werden noch bis zum 29. Oktober andauern. Bisher gab es neben zahlreichen Vorträgen, Workshops und Konzerten bereits zwei Hausbesetzungen.

Am Sonntag, 20. Oktober wurde das ehemalige Polizeigebäude in der Fehrenbachallee besetzt und bereits am Montagnachmittag nach 19 Stunden geräumt. Trotzdem besetzten die Aktivist*innen der Squatting days bereits am Montag erneut ein Gebäude. Dabei handelte es sich um ein Wohnhaus im Gilgenmattenweg 28, das laut den Aktivist*innen bereits vier Jahre leer steht. Diese Besetzung wurde sogar noch in der selben Nacht um 3:00 Uhr geräumt.

In ihrer Pressekonferenz am 23. Oktober kritisieren die Aktivist*innen die Polizeieinsätze und betonen, dass Hausbesetzungen trotzdem auch in Freiburg weiter gehen werden um auf die Wohnraumproblematik in der Stadt aufmerksam zu machen und Freiräume zu erkämpfen.