Obama lässt Chelsea Manning vorzeitig frei

US-Präsident Barack Obama entlässt Whistleblowerin Chelsea Manning vorzeitig aus dem Gefängnis. Drei Tage vor der Amtsübernahme von Donald Trump hat der scheidende Präsident die gestern Mannings Strafe so reduziert, dass sie schon im Mai freikommt. Eine Begnadigung oder Strafmilderung wurde seit langem von Menschenrechtsgruppen gefordert.

Manning hatte durch die Weitergabe von geheimen Dokumenten an WikiLeaks Details der US-Kriegsführung im Irak aufgedeckt. Dadurch wurde das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen von US-Streitkräften im Irak öffentlich.

In der Folge wurde Manning 2010 festgenommen und 2013 zur 35 Jahren Haft verurteilt. Die als Mann geborene Militärangehörige entschloss sich in der Haft zu einer Geschlechtsangleichung und änderte ihren Namen. Sie wurde allerdings weiterhin in einem Männer-Gefängnis untergebracht. Auch die zeitweise verhängte Isolationshaft und andere Aspekte der Haftbedingungen haben scharfe Kritik auf sich gezogen.

Führende republikanische PolitikerInnen kritisierten die Entscheidung Obamas scharf und warfen ihm eine falsche Sicherheitspolitik vor.