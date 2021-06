Oh Happy Gay im Juni 2021

"Oh Happy Gay" ist die schwule Show bei RDL. Interessante Gäste mit spannenden Interviews und viel Musik.

Mit dabei ist Micha Overdick, der sympathische Podcaster von "schwanz & ehrlich". Wo er ja bekanntlich kein Blatt vor den Mund nimmt. Erst vor 2 Wochen war er Gast bei uns als sein alter ego "Micha von Micha & Dan" dem Pop-Rap-Duo. Doch heute sprechen wir über andere Seiten von ihm: Über seinen Podcast und wie man mit gutem Aussehen, Mut und Freude an der Lust Geld verdienen kann.

Und weil Podcasts ja derzeit der "heiße Scheiß" sind, freuen wir uns aufvon der AIDS-Hilfe Baden-Württemberg , der vor wenigen Wochen einem lang geplanten "Baby" zur Geburt verholfen hat. Der Kleine hört auf den Namen " Queergeredet " und ist ein strammer Podcast. Und zwar der von Gentle Man Baden-Württemberg . Lars ist der Mann dahinter und kann uns sicher dezidiert Auskunft geben.

Außerdem darf natürlich die Musik nicht zu kurz kommen in einer Show. Und dafür sorgt u.a.- auch bekannt als- mit seinem Kampagnensong " Love in the Dark ", den er zusammen mit LEOPOLD für " Enough is Enough " aufgenommen hat. Worum es in dem Song und der Kampagne geht, das fragen wir MKSM am besten direkt. Mehr Infos zu dem sympathischen Sänger, Liedermacher und Geiger gibt es auf seinen Social Media Kanälen.

Was ist? Und warum ist es ein grandiose Idee? Und wer hatte sie? So viel sei schon verraten...: Wir sprechen mit dem Initiator des queeren Musikarchivs in Leipzig:, der weit über Sachsens Grenzen hinaus ein bekannter Schöpfer queerer Parties, Konzerte und Veranstaltungen ist.Mehr Infos:

Die Show wird abgayrundet mit Musik von Brandon Anderson, Brandon Stansell, Chris Housman, Pepper Coyote und Monotronic.

