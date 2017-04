Am Montag wieder zum 20. Mal in die Garnisonsstadt Müllheim um sich für den Frieden zu zeigen. In einer Welt in Kriege fast wieder normal sind, für den Frieden auf die Straße gehen, statt zu paradieren. Ulrich Rodewald vom Friedensrat(.org) im Gespräch mit RDL.

Ostermontag, 14 Uhr Kaserne Müllheim/Baden

www.friedensrat.org