Our Voice - Fokus Afghanistan

Die Situation in Afghanistan verschlechtert sich, die Taliban haben das Land erobert. Viele Menschen versuchen zu fliehen. Wie kam es dazu? Wie hat dieser Krieg überhaupt angefangen? Darüber berichten wir in unserer heutigen Sendung.

Außerdem haben wir Zeugnisse von AfghanInnen gesammelt, die in Deutschland leben. Sie erzählen darüber, wie es ihnen mit der ganzen Situation geht.

Wir appellieren auch an Solidarität für alle AfghanInnen. Viele möchten ihre Familienangehörigen hierher holen. Das ist der Fall von Seena Rahmani, die seit 2015 in Deutschland lebt. Weil sie früher als Journalistin gearbeitet hat, ist ihre Familie besonders von den Talibans bedroht. Sie werden gesucht und müssen sich verstecken. Seena wünscht sich nichts anders als ihre Familie hierher zu holen. Alle Tipps, Links, Ideen um ihr zu helfen, sind willkommen.

Unsere Gedanken gehen heute auch an die Menschen in Haiti. Ein Erdbeben der Stärke 7,2 hat das Land am 14. August erschüttert. Mindestens 1.419 Menschen sind gestorben und mehr als 6.900 verletzt. Unsere Gedanken gehen an diese Menschen und die Hinterbliebenen.

Schaltet ein, heute von 16 bis 17 Uhr auf 102.3Mhz (in Freiburg und Umgebung) oder live auf rdl.de #OurVoice

Photo: Amy Amber - Pixabay (Kostenlose Nutzung) https://pixabay.com/de/photos/soldat-milit%c3%a4r-uniform-bewaffnet-60762/