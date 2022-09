Unter dem Motto Pakistan ist unsere Geschichte protestierten Klimaaktivist*innen vor der Deutschen Bank Filiale in Freiburg. Damit wollten sie zum einen ihre Solidarität mit den von der Flut betroffenen Menschen in Pakistan zum Ausdruck bringen und zum anderen die fossilen Geschäfte der Deutschen Bank kritisieren. Die Aktivist*innen verteilten Flyer und hielten eine Rede, in der sie die Verbindung vom fossilen Kapitalismus und unserer imperialen Lebensweise zu Umweltkatastrophen im Globalen Süden wie zur aktuellen Flutkatastrophe in Pakistan zogen.

Die Flyer konnten schnell verteilt werden, Gespräche mit Passant*innen kamen bis auf ein Gespräch mit einer Gruppe Jugendlicher nicht auf.

Im Rahmen der Aktion konnte ich mit Miriam von Fossil Free Freiburg sprechen.