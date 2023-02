Permanent Waves am Sonntag, 19. Februar 2023, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Februar 1983 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Vor 40 Jahren beherrschten eher sanftere Töne die Indieszene: Neben einer neuen 12" von Depeche Mode und dem ersten Nummer-1-Hit der schottischen Pop-Band Aztec Camera gab es Neues von Ben Watt, den Marine Girls und Virginia Astley, die zum ersten Mal in den Indie-Charts vertreten war. Härteres konnte man an der Spitze der LP-Liste entdecken, in der die Anarcho-Punk-Band Flux Of Pink Indians das erfolgreichste Album des Monats vermelden konnte.