Marius und Katharina waren live im Studio bei uns, um ihr ganz frisches Debutalbum Lovers and Doubters vorzustellen.

Pleasure Trips sind bunt, verspielt und aus Berlin. Ihr alternativer Pop vereint catchy Tunes und introspektive Texte, ohne dabei zu sentimental zu werden. Charmant und upbeat scheuen Pleasure Trips, sich nicht davor, auf den sonnigen Seiten der Popmusik zu wandeln. But never go full kitsch!Dank der Fans sind Ananas und Flamingos zu ihren Wahrzeichen geworden. Seit ihrer Gründung 2016 hat die Band in wechselnden Formationen um das Paar Marius Guderjan und Katharina Sprockhoff eine Mischung aus britischem Indierock, New Yorker Postpunk, 60s Soul und karibischen Rhythmen entwickelt. Frontmannund Gitarrist Marius lebte lange Zeit in Liverpool und Manchester und die Einflüsse der beiden Popmetropolen prägen unverkennbar sein Songwriting. Katharina ist am Synthesizer und Piano für die eingängigen Riffszuständig, der Australier ChrisDaubney steuert die punchy Basslines bei und Mo Weber an den Drumstreibt das ganze verspielte an.Im Januar 2019 veröffentlichten Pleasure Trips ihre erste EP, Do You Want Me, und im Juni 2020 folgt ihr Debütalbum, Lovers and Doubters.