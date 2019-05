In Zeiten allgemeiner Rationalität, Konformität und brüllender Langeweile muss ein Gegengewicht her: Bittersweet lädt ein auf Reisen ins Unbekannte. Angelehnt an das in den 1990er Jahren entstandene Musikgenre Trip Hop gibts musikalische Trips vom Allerfeinsten. Klassiker wie Massive Attack, Nightmares on Wax oder Tosca, garniert mit Absurditäten aus aller Welt. Und zum Schluß jammen The Greatful Dead. Have a nice trip - ausschließlich musikalisch, versteht sich...