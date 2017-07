Polizei Hamburg handelt nach eigenen Gestzen

Im Hamburg findet derzeit der G20 Gipfel statt. Riesige Demonstrationsverbotszone, Übernachtungsverbote, Grenzkontrollen etc. Schon in den letzten Tagen hat sich das Demokratieverständnis der Hamburger Politik und der Hamburger Polizei gezeigt. An diesem Donnerstag Abend sollte nun die Welcome to Hell Demo stattfinden. Die Demo wurde allerdings gleich zu Beginn der Route von der Polizei brutal gestoppt. Auch im Anschluss kam es immer wieder zu Polizeigewalt. Wir haben mit zwei Mitgliedern der G 20 Redaktion vom freien Senderkombinat Hamburg (FSK) gesprochen.