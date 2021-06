Polizei pfeffert, schlägt und tritt gefesselten 24-Jährigen ins Gesicht

Am Samstag den 19.06.2021 traffen sich wie gewohnt in der lauen Sommernacht hunderte Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Platz der Synagoge. Im Laufe des Abends kippte die Stimmung und die Polizei griff ohne Vorwahrnung die Menschen an. Dabei kam es laut Augenzeugenberichten zu massiver Polizeigewalt.

Luca ist einer der jungen Menschen die von der Polizei unvermittelt angegriffen wurde und eine Tortur über sich ergehen lassen musste. Im Gespräch mit uns erzählt er was die Polizei ihm alles angetan hat und das es auch andere Wege gibt solche Situationen zu entschärfen.