Polizei verriegelt wieder übliche Versammlungsorte und nimmt über 80 Menschen fest

Beim 1. Mai in Istanbul hat die türkische Polizei die Zugänge zu zentralen Strassen und Plätzen wie dem Taksim-Platz verriegelt und mehr als 80 Menschen festgenommen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu waren dort 26.000 PolizistInnen, drei Hubschrauber, über 80 Wasserwerfer und knapp 70 gepanzerte Fahrzeuge im Einsatz.

Eine erlaubte 1. Mai-Demonstration mit Tausenden Menschen fand abseits des Stadtzentrums von Istanbul im Viertel Maltepe statt.

Der 1. Mai in der Türkei stand dieses Jahr unter dem Zeichen der vorgezogenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, die Präsident Erdogan auf den 24. Juni angesetzt hat. Davon erhofft er sich eine zweite Amtszeit und eine breite Mehrheit im Parlament. Vor diesem Hintergrund galt es für ihn, unliebsame Proteste der Opposition am 1. Mai zu unterbinden, etwa an historischen Orten der Anti-Erdogan-Proteste wie dem Taksim-Platz in Istanbul.

