Polizei wieder undercover unterwegs

Wer sich über eine_n Polizist_in beschweren will, steht vor einem Problem: Wie kann ich sie_ihn identifizieren? In manchen Bundesländern hilft dabei eine Kennzeichnungspflicht: Polizist_innen tragen eine individuelle Kennung auf dem Rücken.

Gestern hat der Landtag in Nordrhein-Westfalen ein geändertes Polizeigesetz verabschiedet. Es schafft die Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen wieder ab. CDU, FDP und AfD haben dafür gestimmt. Über die Kennzeichnungspflicht sprechen wir mit Maria Scharlau von Amnesty International.