Der Gedanke an die Privatisierung von Sicherheit wirft Fragen auf



Ist Privatisierung von Sicherheit eine Aushöhlung des staatlichen Gewaltmonopols oder eher die staatliche Suche nach einem einfachen Sündenbock?



Vor allem angesichts akuteller politischer Themen fragen wir uns: Welche Rolle spielen private Sicherheitsfirmen in der Terrorismusbekämpfung im In- und Ausland?



In dem Vortrag an der Uni Freiburg sprachen PhD Yan St-Pierre der MOSECON GmbH, einer Beratungsfirma im Bereich Sicherheitspolitik, und M.A. Helge Staff, tätig am Lehrstuhls für Politische Ökonomie der Technischen-Universität Kaiserlautern.