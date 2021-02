Programmhinweis: Lit my fire

Politischer Widerstand in den 80ern. Einige Mittzwanziger proben den Aufstand, besetzen ein Haus im geteilten Berlin und träumen in die Zukunft. Davon erzählt Heinz Budes, Bettina Munks und Karin Wielands Roman Aufprall. Dort erfolgt auch bald der titelgebende Crash, das plötzliche Aufwachen, die Unvereinbarkeit des Persönlichen mit dem Politischen. Brisante, weiterhin gültige Fragen stellen sich, denen auch die Moderatoren Rob und Fabian nachgehen wollen.

Heute am Mittwoch um 20 Uhr in der Sendung Lit my fire und morgen um 13 Uhr in Wiederholung.