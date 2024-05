Am ersten Mai hatten in Freiburg viele Intitiativen und Vereine ihre Stände auf dem Stühlinger Kirchplatz aufgebaut. Quinn und Elena haben sich mit Lisa von der Initiative für ein soziales Zentrum in Freiburg über ihr Projekt unterhalten. Das soziale Zentrum ist konzipiert als ein Treffpunkt und Vernetzungsort, an dem Menschen Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe erhalten sollen. Ein Raum durch den linke Politik aus der Bubble geholt werden und in der Nachbarschaft verankert werden soll.