Proteste gegen österreichisches Burka-Verbot

In Wien haben rund 300 DemonstrantInnen gegen das am Sonntag in Kraft getretene Burka-Verbot protestiert. Eine Teilnehmerin sagte gegenüber der Nachrichtenseite euronews: „Das Gesetz ist furchtbar. Zunächst einmal denke ich, es ist nicht verfassungsgemäß. Es ist rassistisch und fördert polizeiliche Willkür.“ Bereits am Sonntag hatten Menschen in Clownsmasken und anderer Verkleidung vor dem Parlament demonstriert.

Das neue Gesetz verbietet jegliche Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit, darunter auch Skimasken oder Faschings-Verkleidung außerhalb der Faschingszeit. Angelegt und so von den verantwortlichen PolitikerInnen kommuniziert ist es allerdings als Verbot muslimischer Verschleierung wie Burkas oder Niqabs.