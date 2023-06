Am Freitagabend fand in der Freiburger Innenstadt die „Bunte Vorabenddemo zum Christopher Street Day” unter dem Motto “Queere Primetime? Let's keep fighting for it!” statt. “Am abend vor dem CSD”, heißt es im Aufruf “wollen wir uns bunt und laut die Straßen nehmen!”

Der erste Redenbeitrag forderte zur Soldarität mit dem CSD Freiburg auf, der derzeit für seinen klare antifaschistische Positionierung einige Kritik und Ablehnung erfährt. Hier könnt ihr ihn nachhören: 5:02

In einem zweiten Redebeitrag ging es um Geschichte und Ursprung des Christopher Street Day und um Queer- und Transfeindlichkeit in der Gegenward. Diese findet ihr hier: 11:04

Während es Open Mics am Anfang der Versammlung gab es einige Songs von MC Mara: 10:38