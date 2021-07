Break free! - der CSD Freiburg 2021

Am Samstag, 17.07. findet einmal mehr der Christopher Street Day in Freiburg statt! Wie im letzten Jahr wird es leider weder Parade noch Party geben. Dafür gibt es das längste bunte Bühnenprogramm in der Geschichte des Freiburger CSDs mit live-Musik, Drag-Performances und Redebeiträgen. Das Motto „break free“ ist sowohl an gejagte und gefangene queere Menschen wie auch an mentales Gefangensein im Kopf gerichtet. Im Interview geht es unter anderem um die Unwägbarkeiten für die CSD-Orga während Covid und die Sichtbarkeit der queeren Community in Pandemiezeiten.

Die Veranstaltung findet Samstag von 14-22 Uhr auf dem Stühlingerkirchplatz statt.

Spenden: https://freiburg-pride.de/kontakt-spenden/

Als Ordner*in dabei sein: ordner_innen@freiburg-pride.de