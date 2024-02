Die Stimmung in Kenia wird feindlicher gegenüber queeren Personen. Kirchen und Moscheen erzeugen und verstärken häufig Vorurteile und hasserfüllte Stimmen. Eine queere Organisation in Mombasa gibt den Glauben an sie trotzdem nicht auf und verbündet sich mit Priester*innen und Imamen.

Ein Beitrag von Antonia Vangelista, die im November mit dem journalists.network auf einer Recherchereise in Kenia war, und dabei die Mitglieder von PEMA kennengelernt hat.