An diesem Freitag findet in Freiburg erneut eine Fahrraddemonstration von Fridays for Future statt. Startpunkt der Demo für eine klimagerechte Mobilitätswende ist um 17 Uhr am Platz der alten Synagoge. Begleitet von regelmäßigen Fahrraddemos geht es auf den nächstem Globalen Klimastreik zwei Tage vor der Bundestagswahl, am 24.9, zu. Über die Demohaben wir mit Hendrik Jansen von Fridays for Future gesprochen.