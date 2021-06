Die Freiburger Stadtverwaltung hat auf den umfangreichen 2. Forderungskatalog von Fridays for Future Ortsgruppe geantwortet. Vorgestellt wurden die Antworten am Montag im Hauptausschuss des Gemeinderats. Wir haben mit Lukas Grees von Fridays for Future über ihre Meinung zu den Antworten der verschiedenen Freiburger Ämter gesprochen. Er bemängelt im RDL Interview zu viel "Klein-Klein".