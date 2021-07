Maßnahmen für den Rad-, nicht den Fußverkehr, die noch keine CO2 Reduktion bringen.

Am Mittwoch den 7. Juli tagte der Mobilitätsausschuss des Freiburger Gemeinderats. Auf der Tagesordnung stand der Klimamobilitätsplan für die Stadt Freiburg für die nächsten Jahre und damit verbunden auch verschiedene Maßnahmen zur Steigerung des ÖPNV und des Radverkehrs in Freiburg. Die Stadtverwaltung hat für die nächsten beiden Jahre angekündigt 16 Millionen Euro in den Radverkehr investieren zu wollen. Für Radio Dreyeckland hat Michael die Sitzung verfolgt. Anwesend war auch Fabian Kern vom Fuß- Radentscheid, der Verbesserungsbedarf im Einzelnen sieht, aber die Ankündigungen insgesamt begrüßt. Wir lassen in der Folge beide zu Wort kommen. Fabian Kern fasst erst einmal die Inhalte der Sitzung zusammen. 19:28

Die Debatten des Mobilitätsausschusses können bei RDL komplett nachgehört werden.