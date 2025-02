Radikale Arbeitszeitverkürzung als Baustein für eine bessere Zukunft, so der Titel eines Vortrags von Lothar Galow-Bergemann, organisiert von der Basisgewerkschaft FAU, am Donnerstag um 18:30 Uhr in der Mensa der Hebelschule im Freiburger Stühlinger.

Lothar Galow-Bergemann begann 1971 in der Krankenpflege zu arbeiten. Er war Personalrat im Klinikum Mannheim und im Klinikum Stuttgart, gewerkschaftlich aktiv und schreibt u.a. für die Jungle World und emma & fritz. Wir haben mit ihm gesprochen.