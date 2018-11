Radio Ech (deutsch) 08.11.2018 - Jüdisches Polesien

Vor dem 2. Weltkrieg lebten in Polesien sehr viele Juden. Die regionale Großstadt Pinsk hatte zu verschiedenen Zeitpunkten eine zu 70-80% aus Juden bestehende Gesellschaft. Der berühmteste Jude Polesiens dürfte Chaim Weizmann sein, der aus dem Dorf Motal bei Pinsk stammende erste Präsident des Staates Israel. Doch wenn man sich heute in die Region und in die Stadt begibt, findet man kaum Spuren dieser jüdischen Vergangenheit.