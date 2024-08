Am Markt für Quatsch mit Soße herrschen derzeit unheimliches Gedränge und Gewimmel. Alle wollen den Nächsten mit vollem Löffeln ihre Leibspeise hereinwürgen, bis scharf mit Hosenknöpfen geschossen wird. Die Abspeisung nimmt kein Ende: Kaum verdaut man den einen Quatsch, wird der andere schon in irgendeiner Tunke unbekannter Zusammensetzung ersäuft. Die Nächsten stopfen es liebend gern in sich hinein und servieren dazu ihr eigenes ekelhaftes Dessert. Die Büchse Buntes steht dagegen vorwiegend für kalte Küche. Denn wer weniger Quatsch mit Soße futtert, hat häufiger mal die Klappe zu! Absolut auf Rohkost deshalb das Samara Lubelski/Bill Nace Duo mit 43/80. Der Snavsede Snørebånd rumort auf Snavsede Snørebånd auch schon der Magen. Klein bekommt auf marked wirklich gar nichts mehr runter.

In der Kombüse: Chef de Cuisine Fabian & Plongeur Jan

Featuring:

Radial Taste Wokout: C(r)ooking Files 1.1/4

John Butcher with Oxford Improvisers: Chakrasana

Klein: marked

Trigger Object / Chuck Bettis: Trigger Object / Chuck Bettis

Samara Lubelski & Bill Nace: 43/80

Inés Terra: Uvular

M.B. & Sonologyst: Forme

Snavsede Snørebånd: Snavsede Snørebånd

William Fowler Collins: The Devil And The River, Volume One

Sophie Agnel und Jérôme Noetinger: Un clavier bien tempéré

beauchamp*geissler: 0___0_0

Die nächste Büchse Buntes wird am 18. September geliefert, wie immer um 17 Uhr im Musikmagazin. Der Saucier von funkdefekt kocht sein Süppchen am 30. August um 20 Uhr - zu hören sind die AvantLö-Sounds von Prögressor.