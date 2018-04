Radiocamp 2018 - Vernetzung für geflüchtete Journalist_innen!

english below/ francais en-dessous

Vom 09.-13. Mai findet das alljährliche Radiocamp in Markelfingen am Bodensee statt. Letztes Jahr waren erstmals über 30 geflüchtete Journalist_innen aus sieben Freien Radios dabei und haben das Camp sehr bereichert. Es war der Startschuss für eine bundesweite Vernetzung, die die Stimme von Geflüchteten in den deutschen Medien lauter werden lässt. Das Camp bietet radiojournalistische und technische Workshops, Debatten über gesellschaftliche Entwicklungen sowie einen Vernetzungsworkshop speziell für Geflüchtete in Community Medien.

Sei auch du mit dabei!

Es wird Übersetzungen für Farsi/ Dari, Arabisch, Englisch und Französisch (und weitere Sprachen, wenn gebraucht) geben. Alle Infos sowie das Programm auf vielen Sprachen findet ihr hier: http://radioca.mp. Bitte meldet euch auf der Website auch an!

Die Übernachtung ist für Geflüchtete frei. Darüberhinaus (Essen und Reisekosten) schätzt bitte selbst ein, was von euch selbst oder eurem Radio bezahlt werden kann.

Wir freuen uns auf euch!

Radiocamp - Networking for refugee journalists!

This year the Radiocamp takes place from the 09.-13. of May in Markelfingen on the lake Constance. Last year more than 30 refugee journalists from seven free radios took part and enriched the Radiocamp. It initiated a networking process throughout Germany that supports to strengthen the voice of refugees in German media. The Camp offers Workshops about radio journalism and techniques, political debates and a special Networking-Workshop for refugees in Community Media.

Join us there!

There will be translation into Farsi/ Dari, Arabic, English and French (and further languages if needed). All information as well as the program in different languages you can find here:http://radioca.mp.

Accomodation is free for all refugees. Beyond that (food and travel costs) please decide yourself what you need or what can be payed by yourself or your radio.

We are looking forward to meeting you!

Le Radiocamp - Mise en reseaux pour les journalistes réfugié.e.s!

Cette année le Radiocamp aura lieu du 9 au 13 mai à Markelfingen au bord du lac de Constance. L'année dernière, plus de 30 journalistes réfugié.e.s venant de 7 radios libres différentes ont enrichi le camp. Il s'agissait également du lancement d'une mise en réseau des rédactions de réfugié.e.s au niveau national qui a pour but d'amplifier la voix des réfugié.e.s dans les médias allemands. Le camp propose des workshops journalistiques et techniques, des débats sur des sujets de société, ainsi qu'un atelier pour des activités en reseaux pour des réfugié.e.s dans les medias associatives.

Rejoignez-nous cette année!

Des traductions vers le Farsi/Dari, l'Arabe, l'Anglais et le Francais (et d'autres langues s'il y a un besoin) seront assurées. Toutes les informations et le programme en plusieurs langues se trouvent ici: http://radioca.mp.

Le logement sera gratuit pour toutes et tous les réfugié.e.s. Pour ce qui est des repas et des frais de déplacement, voyez avec votre radio si elle peut couvrir ces dépenses ou si vous pouvez y subvenir vous-même.

Nous nous réjouissons de vous revoir ou de vous rencontrer!