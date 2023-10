Eine Schnecke geht um in Freiburg - eine Schnecke des Wagenplatzes Radlager.

Langsam aber stetig schleimt sie sich voran. Vom 28-29.10.2023 glibbert sie im Schnecken tempo durch eure Ohren und Mägen direkt in eure Herzen, um diese in Brand zu setzen.

Mit Feuer, Flammen, und Frittenfett wird’s wild und wunderbar.